В Москве ИИ обучили диагностировать переломы рёбер на КТ-снимках
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Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По её словам, особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев: алгоритмы производят необходимые измерения и фиксируют даже малозаметные признаки патологий.
По словам Раковой, в дальнейшем такое направление пополнит состав комплексного сервиса искусственного интеллекта в сфере столичной медицины.
Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.