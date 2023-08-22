В Москве ИИ обучили диагностировать переломы рёбер на КТ-снимках

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что искусственный интеллект в столичных клиниках теперь может определять перелом рёбер на КТ-снимках органов грудной клетки.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По её словам, особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев: алгоритмы производят необходимые измерения и фиксируют даже малозаметные признаки патологий.

По словам Раковой, в дальнейшем такое направление пополнит состав комплексного сервиса искусственного интеллекта в сфере столичной медицины.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщала, что проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.