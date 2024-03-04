«Решил минимизировать ущерб»: урбанист Илья Варламов вышел из рекламного бизнеса накануне запрета рекламы у иноагентов
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С 19 февраля 2024 года Илья Варламов больше не владеет 50%-ной долей в ООО «Автормедиа», следует из базы юрлиц «Контур.Фокус». Это юрлицо управляет рекламным агентством «Авторские медиа», которое продаёт рекламу у 47 русскоязычных блогеров и инфлюенсеров. Теперь единственной владелицей осталась Екатерина Патюлина — специалист по рекламе, маркетингу и SMM.
«Предполагаю, что выход Варламова из бизнеса связан как раз с подготовкой и принятием закона о запрете рекламы у иностранных агентов, — рассказал RT главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Иван Соловьёв. — Нельзя исключать, что он оставил актив доверенному человеку, который иноагентом не является».
Законопроекты в России анонсируются и разрабатываются открыто, их тексты доступны в правительственной базе онлайн, напомнил Соловьёв.
«Вполне вероятно, что Варламов отслеживал изменения по этому закону, просчитал последствия в случае принятия проекта закона и решил таким образом минимизировать ущерб для себя», — предположил эксперт.
На выход из легального поля
В пользу этой версии говорят и изменения на русском и англоязычном сайтах «Авторских медиа»: оттуда исчезли все блогеры-иноагенты.
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Так, ещё 25 февраля на странице авторов, которые продают рекламу через Варламова, были фамилии экс-главреда «Эха» Алексея Венедиктова* и главреда Republic* Дмитрия Колезева* (они предлагали рекламу на своих YouTube-каналах). 28 февраля, в день принятия закона Госдумой, их фамилии с сайта исчезли.
Ещё раньше, более года назад, из числа авторов, сотрудничающих с агентством, пропали Максим Кац* и ряд других резидентов, в частности сам Варламов, который, судя по его высказываниям, понимает, что стал персоной нон-грата у российских рекламодателей.
«С новым законом финансировать как раньше даже небольшие редакции будет невозможно, — написал Варламов в своём Telegram-канале 28 февраля. — Многим придётся закрыться».
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Варламов просит читателей поддержать его пожертвованиями, в том числе криптовалютными. Но его поддержка в крипте невелика: RT проверил адреса по блокчейну и выяснил, что за минувший год он получил около $1,5 тыс. в разных криптовалютах.
Реклама в своих блогах формировала у Варламова существенную долю доходов. Согласно прайс-листу «Авторских медиа», в январе 2023 года интеграция в ролик на YouTube у него стоила 1,6 млн рублей, а рекламный пост в Telegram — 600 тыс. рублей.
Из политики — в бизнес
ООО «Автормедиа» зарегистрировано в 2015 году Ильёй Варламовым и Екатериной Патюлиной. Супруга делового партнёра Варламова Максима Каца, она участвовала в 2013-м в предвыборной кампании Алексея Навального, в то время как её муж работал на Навального как политтехнолог.
Публично известной Патюлина стала в 2016 году. Тогда Навальный обвинил Каца в некомпетентности. По версии Патюлиной, помощник Навального Леонид Волков* допускал неподобающее поведение по отношению к ней, включая домогательства и сталкинг. По словам Патюлиной, именно это и стало причиной скандала: из-за ревности Волков способствовал увольнению Каца из проектов ФБК**.
Как она рассказывала в интервью Inc.Russia, её пригласил в бизнес Варламов. Идея о создании агентства возникла как раз после завершения избирательной кампании Навального в 2013-м.
«Мы зарегистрировали ООО «Авторские медиа», доли разделили примерно пополам между мной и Варламовым, — объясняла Патюлина бизнес-журналу. — И распределили обязанности: я занимаюсь бизнесом, а на Илье — медийное сопровождение и консультации, помощь с поиском новых блогеров».Также на russian.rt.com Рейтинг неплательщиков: иноагенты задолжали бюджету свыше 12 млн рублей
Вниманию ФНС
Согласно «Контур.Фокусу», после выхода из «Автормедиа» у Варламова в России осталось ещё пять бизнес-проектов и некоммерческих организаций. Среди них — онлайн-магазин по продаже кофейных зёрен, благотворительный фонд по восстановлению памятников архитектуры «Внимание» и агентство «Городские проекты», основанное вместе с Кацем.
Совокупный годовой оборот подконтрольных Варламову организаций, считая по последнему году подачи отчётности (2021—2022), составляет 102 млн рублей.
Доходы «Авторских медиа» узнать не удалось: с 2020 года они сдают нулевую отчётность. Однако юрлицо не заброшено: от имени «Автормедиа» размещаются вакансии на досках объявлений. Возможно, это юрлицо функционирует как административный хаб и центр управления бизнесом.
Непосредственная работа ведётся через ИП Патюлиной и ИП Варламова, следует из данных открытых источников и ЕГРЮЛ. «Авторские медиа» — сеть ИП на контрактах», — говорила сама Патюлина в интервью СМИ. А доходы индивидуального предпринимателя по закону не подлежат публичному раскрытию.
Согласно данным интернет-архива, ИП Патюлиной работает именно с клиентами и блогерами «Авторских медиа»: её реквизиты были указаны в подвале сайта. Это означает, что ООО «Автормедиа» и ИП Патюлина Е.А. занимаются одним бизнесом с одинаковыми видами деятельности.
Это создаёт налоговые риски, отметил юрист Соловьёв.
«Наличие у одного человека или связанной группы лиц одновременно ООО и ИП с одинаковыми видами деятельности должно привлечь внимание ФНС», — отметил Соловьёв, в прошлом руководящий сотрудник в налоговой полиции (ФСНП).
Эксперт напомнил, что именно через сеть ИП и связанных юрлиц размывали и дробили свои доходы известные блогеры Елена Блиновская и Валерия Чекалина, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов.Также на russian.rt.com «Денег на всех не хватает»: русофобы в Европе начали медийную войну против беглых российских либералов
В рекламе не нуждаются
28 февраля 2024 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в ряд законов. Согласно новой редакции закона «О рекламе», рекламировать что-либо запрещено на сайтах, блогах и в соцсетях иноагентов, включая их собственный контент.
Отдельной статьи КоАП, предусматривающей штрафы за нарушение запрета, нет. Поэтому применять к нарушителям будут уже существующие нормы, например статью 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе». По ней за продвижение товаров и услуг, рекламирование которых запрещено, компанию могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Есть в этой статье и отдельные пункты, которые предусматривают штрафы за размещение рекламы иностранных лиц и организаций, если органы исполнительной власти запретили распространять рекламу таких лиц. Они достигают 3 млн рублей для юрлиц и 80 тыс. для физических лиц.
Принятие закона уже повлекло за собой отказ от рекламных контрактов у большинства иноагентов, которые вели свои блоги в соцсетях, часто с более чем миллионной аудиторией. Некоторые иностранные агенты, например Катерина Гордеева*, уже заявили о приостановке выпусков своих передач в YouTube из-за запрета на рекламу.
* Физлица, СМИ и организации, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ.
** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021