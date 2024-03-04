«Решил минимизировать ущерб»: урбанист Илья Варламов вышел из рекламного бизнеса накануне запрета рекламы у иноагентов

Принятый Госдумой закон о запрете рекламы у иноагентов ещё не вступил в силу, но уже оказал влияние на блогерскую среду. Как выяснил RT, иноагент Илья Варламов вышел из долевого владения агентством «Авторские медиа», через которое продавали рекламу другие блогеры. Сама организация при этом отказалась от сотрудничества со всеми авторами контента, имеющими иноагентский статус. По словам эксперта, таким образом Варламов пытается минимизировать будущий ущерб и речь идёт о передаче актива доверенному представителю.

С 19 февраля 2024 года Илья Варламов больше не владеет 50%-ной долей в ООО «Автормедиа», следует из базы юрлиц «Контур.Фокус». Это юрлицо управляет рекламным агентством «Авторские медиа», которое продаёт рекламу у 47 русскоязычных блогеров и инфлюенсеров. Теперь единственной владелицей осталась Екатерина Патюлина — специалист по рекламе, маркетингу и SMM.

«Предполагаю, что выход Варламова из бизнеса связан как раз с подготовкой и принятием закона о запрете рекламы у иностранных агентов, — рассказал RT главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Иван Соловьёв. — Нельзя исключать, что он оставил актив доверенному человеку, который иноагентом не является».

Законопроекты в России анонсируются и разрабатываются открыто, их тексты доступны в правительственной базе онлайн, напомнил Соловьёв.

«Вполне вероятно, что Варламов отслеживал изменения по этому закону, просчитал последствия в случае принятия проекта закона и решил таким образом минимизировать ущерб для себя», — предположил эксперт.

На выход из легального поля

В пользу этой версии говорят и изменения на русском и англоязычном сайтах «Авторских медиа»: оттуда исчезли все блогеры-иноагенты.

© RT

Так, ещё 25 февраля на странице авторов, которые продают рекламу через Варламова, были фамилии экс-главреда «Эха» Алексея Венедиктова* и главреда Republic* Дмитрия Колезева* (они предлагали рекламу на своих YouTube-каналах). 28 февраля, в день принятия закона Госдумой, их фамилии с сайта исчезли.

Ещё раньше, более года назад, из числа авторов, сотрудничающих с агентством, пропали Максим Кац* и ряд других резидентов, в частности сам Варламов, который, судя по его высказываниям, понимает, что стал персоной нон-грата у российских рекламодателей.

«С новым законом финансировать как раньше даже небольшие редакции будет невозможно, — написал Варламов в своём Telegram-канале 28 февраля. — Многим придётся закрыться».

© RT

Варламов просит читателей поддержать его пожертвованиями, в том числе криптовалютными. Но его поддержка в крипте невелика: RT проверил адреса по блокчейну и выяснил, что за минувший год он получил около $1,5 тыс. в разных криптовалютах.

Реклама в своих блогах формировала у Варламова существенную долю доходов. Согласно прайс-листу «Авторских медиа», в январе 2023 года интеграция в ролик на YouTube у него стоила 1,6 млн рублей, а рекламный пост в Telegram — 600 тыс. рублей.

Из политики — в бизнес

ООО «Автормедиа» зарегистрировано в 2015 году Ильёй Варламовым и Екатериной Патюлиной. Супруга делового партнёра Варламова Максима Каца, она участвовала в 2013-м в предвыборной кампании Алексея Навального, в то время как её муж работал на Навального как политтехнолог.

Публично известной Патюлина стала в 2016 году. Тогда Навальный обвинил Каца в некомпетентности. По версии Патюлиной, помощник Навального Леонид Волков* допускал неподобающее поведение по отношению к ней, включая домогательства и сталкинг. По словам Патюлиной, именно это и стало причиной скандала: из-за ревности Волков способствовал увольнению Каца из проектов ФБК**.

Как она рассказывала в интервью Inc.Russia, её пригласил в бизнес Варламов. Идея о создании агентства возникла как раз после завершения избирательной кампании Навального в 2013-м.

«Мы зарегистрировали ООО «Авторские медиа», доли разделили примерно пополам между мной и Варламовым, — объясняла Патюлина бизнес-журналу. — И распределили обязанности: я занимаюсь бизнесом, а на Илье — медийное сопровождение и консультации, помощь с поиском новых блогеров».

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Вниманию ФНС

Согласно «Контур.Фокусу», после выхода из «Автормедиа» у Варламова в России осталось ещё пять бизнес-проектов и некоммерческих организаций. Среди них — онлайн-магазин по продаже кофейных зёрен, благотворительный фонд по восстановлению памятников архитектуры «Внимание» и агентство «Городские проекты», основанное вместе с Кацем.

Совокупный годовой оборот подконтрольных Варламову организаций, считая по последнему году подачи отчётности (2021—2022), составляет 102 млн рублей.

Доходы «Авторских медиа» узнать не удалось: с 2020 года они сдают нулевую отчётность. Однако юрлицо не заброшено: от имени «Автормедиа» размещаются вакансии на досках объявлений. Возможно, это юрлицо функционирует как административный хаб и центр управления бизнесом.

Непосредственная работа ведётся через ИП Патюлиной и ИП Варламова, следует из данных открытых источников и ЕГРЮЛ. «Авторские медиа» — сеть ИП на контрактах», — говорила сама Патюлина в интервью СМИ. А доходы индивидуального предпринимателя по закону не подлежат публичному раскрытию.

Согласно данным интернет-архива, ИП Патюлиной работает именно с клиентами и блогерами «Авторских медиа»: её реквизиты были указаны в подвале сайта. Это означает, что ООО «Автормедиа» и ИП Патюлина Е.А. занимаются одним бизнесом с одинаковыми видами деятельности.

Это создаёт налоговые риски, отметил юрист Соловьёв.

«Наличие у одного человека или связанной группы лиц одновременно ООО и ИП с одинаковыми видами деятельности должно привлечь внимание ФНС», — отметил Соловьёв, в прошлом руководящий сотрудник в налоговой полиции (ФСНП).

Эксперт напомнил, что именно через сеть ИП и связанных юрлиц размывали и дробили свои доходы известные блогеры Елена Блиновская и Валерия Чекалина, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов.

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В рекламе не нуждаются

28 февраля 2024 года Госдума приняла в третьем чтении поправки в ряд законов. Согласно новой редакции закона «О рекламе», рекламировать что-либо запрещено на сайтах, блогах и в соцсетях иноагентов, включая их собственный контент.

Отдельной статьи КоАП, предусматривающей штрафы за нарушение запрета, нет. Поэтому применять к нарушителям будут уже существующие нормы, например статью 14.3 КоАП «Нарушение законодательства о рекламе». По ней за продвижение товаров и услуг, рекламирование которых запрещено, компанию могут оштрафовать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Есть в этой статье и отдельные пункты, которые предусматривают штрафы за размещение рекламы иностранных лиц и организаций, если органы исполнительной власти запретили распространять рекламу таких лиц. Они достигают 3 млн рублей для юрлиц и 80 тыс. для физических лиц.

Принятие закона уже повлекло за собой отказ от рекламных контрактов у большинства иноагентов, которые вели свои блоги в соцсетях, часто с более чем миллионной аудиторией. Некоторые иностранные агенты, например Катерина Гордеева*, уже заявили о приостановке выпусков своих передач в YouTube из-за запрета на рекламу.

* Физлица, СМИ и организации, признанные иностранными агентами по решению Минюста РФ.



** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

