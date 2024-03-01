Писательницу Улицкую внесли в реестр иноагентов
«В реестр иностранных агентов включены... Л.Е. Улицкая», — говорится в сообщении.
Также в реестр иноагентов внесли режиссёра Илью Хржановского* и незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*.
Ранее российский актёр театра, кино и дубляжа Никита Кукушкин**, наиболее известный по ролям в фильмах «Притяжение» и «Капитан Волконогов бежал», пополнил список иноагентов в России.
* Включены в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.03.2024.
** Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 16.02.2024.