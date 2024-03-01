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Писательницу Улицкую внесли в реестр иноагентов

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Писательница Людмила Улицкая* внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

«В реестр иностранных агентов включены... Л.Е. Улицкая», — говорится в сообщении.

Также в реестр иноагентов внесли режиссёра Илью Хржановского* и незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»*.

Ранее российский актёр театра, кино и дубляжа Никита Кукушкин**, наиболее известный по ролям в фильмах «Притяжение» и «Капитан Волконогов бежал», пополнил список иноагентов в России.

* Включены в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 01.03.2024.

** Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 16.02.2024.

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