Актёра из «Притяжения» Никиту Кукушкина признали иноагентом в России

Российский актёр театра, кино и дубляжа Никита Кукушкин*, наиболее известный по ролям в фильмах «Притяжение» и «Капитан Волконогов бежал», пополнил список иноагентов в России.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции России, 33-летнего актёра включили в этот список за критику спецоперации на Украине и участие в качестве респондента на предоставляемой иноагентом информационной площадке.

«Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Проживает за пределами Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в список иноагентов также включили российского бизнесмена и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова*.

* Включёны в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 16.02.2024.