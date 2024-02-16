Актёра из «Притяжения» Никиту Кукушкина признали иноагентом в России
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Как сообщается на сайте Министерства юстиции России, 33-летнего актёра включили в этот список за критику спецоперации на Украине и участие в качестве респондента на предоставляемой иноагентом информационной площадке.
«Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Проживает за пределами Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в список иноагентов также включили российского бизнесмена и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова*.
* Включёны в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 16.02.2024.