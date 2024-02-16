RT в Telegram
Подпишись

Актёра из «Притяжения» Никиту Кукушкина признали иноагентом в России

Короткая ссылка
Российский актёр театра, кино и дубляжа Никита Кукушкин*, наиболее известный по ролям в фильмах «Притяжение» и «Капитан Волконогов бежал», пополнил список иноагентов в России.
Актёра из «Притяжения» Никиту Кукушкина признали иноагентом в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщается на сайте Министерства юстиции России, 33-летнего актёра включили в этот список за критику спецоперации на Украине и участие в качестве респондента на предоставляемой иноагентом информационной площадке.

«Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента. Проживает за пределами Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в список иноагентов также включили российского бизнесмена и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова*.

* Включёны в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 16.02.2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить