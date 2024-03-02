Иноагент Пивоваров уволит часть команды «Редакция» и сменит её название
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды», — говорится в сообщении.
Кроме того, рассказал Пивоваров, он полностью передал юридические права Telegram-канала «Редакция» и его управление команде редакторов.
Журналист также анонсировал смену логотипа и названия «Редакции».
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.
* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 03.06.2022.