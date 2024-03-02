Иноагент Пивоваров уволит часть команды «Редакция» и сменит её название

Журналист Алексей Пивоваров* сообщил, что после принятого Государственной думой РФ законопроекта о запрете рекламы у иностранных агентов он уволит значительную часть команды «Редакция» и сменит название и логотип канала.

Об этом он написал в Telegram.

«Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды», — говорится в сообщении.

Кроме того, рассказал Пивоваров, он полностью передал юридические права Telegram-канала «Редакция» и его управление команде редакторов.

Журналист также анонсировал смену логотипа и названия «Редакции».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 03.06.2022.