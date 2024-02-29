В Госдуме допустили введение запрета на донаты иноагентам, финансирующим ВСУ

Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин допустил, что в России могут ввести запрет на донаты иноагентам, финансирующим ВСУ.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Уверен, иноагенты будут искать способы обойти запреты, чтобы продолжать зарабатывать в России, ведь за границей они мало кому интересны, даже тем фондам, которые используют их для русофобской пропаганды», — заявил Горелкин.

По его словам, иноагенты могут начать переходить на модель со сбором пожертвований, прямое финансирование аудиторией, и в таком случае парламентарии оперативно рассмотрят соответствующий законодательный запрет.

«Хотя мне кажется, что крупные российские площадки вроде Boosty или Sponsr вдумчиво интерпретируют ограничение рекламы иноагентов и лишат их возможности собирать донаты», — добавил Горелкин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.