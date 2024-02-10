«Лишить всех источников доходов»: в Госдуме подготовили проект о полном запрете рекламы у иноагентов в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимой ситуацию, при которой иноагенты, действующие в интересах недружественных государств, продолжают зарабатывать деньги на гражданах России. По его словам, предлагается запретить отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. По словам главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарёва, соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на согласовании. Сейчас в реестре иностранных агентов числятся 764 человека и организации.

В Госдуме подготовили законопроект о полном запрете публикации рекламы от иноагентов.

Утром 10 февраля председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о поступлении многочисленных обращений с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний.

По его словам, люди возмущены тем фактом, что блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на Россию, по-прежнему зарабатывают деньги на гражданах РФ.

«Это недопустимо. В Государственной думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — написал он в своём Telegram-канале.

Позицию Володина поддержал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв.

«Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать ещё и на наших гражданах не должны», — отметил он.

Парламентарий добавил, что законопроект о полном запрете публикации рекламы в продукции иноагентов подготовлен и сейчас находится на согласовании: «Уверен, что общественная поддержка, о которой говорит Вячеслав Викторович, ускорит принятие законопроекта!»

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в разговоре с RT также констатировал, что иноагенты направляют свои доходы против России.

«Большая часть граждан РФ исторически, то есть на базе нашей истории и своих личных семей, отрицательно относится вообще к предателям, а следовательно, и к людям, которые согласились обслуживать иностранное государство против российских интересов на нашей территории», — заявил он.

Правильным решение законодательной власти счёл политолог Александр Дудчак.

«Почему должны люди, вредящие России из-за рубежа, иметь очень даже неплохие пассивные источники дохода в стране, в которой они гадят? Ведут себя по-вражески — и отношение к ним страны должно быть как к врагам. Так что совершенно правильно, да», — подчеркнул собеседник RT.

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8 февраля заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщал, что в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 763 лицах, из которых 569 действующих субъектов, в том числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юридических лиц, 20 общественных объединений, действующих без образования юридического лица, 16 иностранных юридических лиц, десять иностранных структур без образования юридического лица.

По его словам, приоритетными задачами для Минюста в рамках регулирования деятельности иноагентов являются национальная безопасность и минимизация возможностей иностранного вмешательства во внутригосударственные дела России.

«С начала специальной военной операции, после принятия изменений в Уголовном кодексе деятельность лиц, имеющих признаки иностранного агента, а также тех, кто уже включён в реестр, осуществляется, как правило, с территорий иностранных государств. По нашим данным, более 100 лиц из числа включённых в реестр с декабря 2023 года находятся за границей. Указанные лица продолжают негативно высказываться относительно проводимой в нашем государстве политики, в том числе по вопросам проведения в 2024 году выборов президента РФ», — цитирует его ТАСС.

Согласно последним данным, в реестре иностранных агентов значится 764 лица. 9 февраля в него была включена компания «Ёлкин картон»*, созданная художником-карикатуристом Сергеем Ёлкиным**.

* Общество с ограниченной ответственностью включено в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, по статье «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» по решению Министерства юстиции РФ от 09.02.2024.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.