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Минюст: в России действуют 569 иноагентов

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Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в стране в настоящий момент действуют 569 иностранных агентов.
Минюст: в России действуют 569 иноагентов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, он отметил, что в настоящий момент в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 763 лицах.

«Но действующих 569 субъектов, в том числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юридических лиц, 20 общественных объединений, действующих без образования юридического лица, 16 иностранных юридических лиц, 10 иностранных структур без образования юридического лица», — сказал Свириденок.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в КоАП и УК России планируется внести поправки в связи с расширением категорий нежелательных организаций.

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