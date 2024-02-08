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Пискарёв: в России намерены расширить категории нежелательных организаций

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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в КоАП и УК России планируется внести поправки в связи с расширением категорий нежелательных организаций.
Пискарёв: в России намерены расширить категории нежелательных организаций
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как он написал в своём Telegram, в настоящий момент законодательство не позволяет признавать нежелательными организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранных государств. Соответствующий механизм распространяется лишь на иностранные неправительственные организации.

По его словам, чтобы поменять ситуацию, предлагается внести изменения в четыре федеральных закона, а также в ст. 20.33 КоАП и ст. 284.1 УК России.

«В части уточнения объективной стороны административного правонарушения и уголовного преступления в связи с расширением категорий нежелательных организаций», — отметил депутат.

Ранее Пискарёв заявил, что спецслужбы Запада с использованием ресурсов нежелательных в России организаций, иноагентов и релокантов незаконно собирают персональные данные граждан перед выборами.

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