Пискарёв: спецслужбы Запада собирают персональные данные россиян перед выборами
- РИА Новости
По его словам, западные страны запускают информационные проекты по организации «альтернативного электронного голосования».
Пискарёв рассказал, что граждан России призывают подписывать петиции о признании выборов нелегитимными, а также проходить обучение для наблюдателей, участвовать в соцопросах и оформлять пожертвования организаторам.
Ранее в Совфеде заявили о наращивании попыток Запада дискредитировать выборы в России.