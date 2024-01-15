В Совфеде заявили о наращивании попыток Запада дискредитировать выборы в России

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России установила наращивание странами Запада попыток дискредитации выборов президента в Российской Федерации.

«Для попыток вмешательства целенаправленно используются иноагенты, подконтрольные СМИ и НКО», — констатировали в комиссии.

Рабочая группа комиссии отметила особую активность спонсируемого правительством США «Голоса Америки»*, так как этот «пропагандистский ресурс» продолжает «тиражировать безосновательные нападки на российскую избирательную систему», а также распространяет призывы к попыткам сорвать голосование.

Кроме того, комиссия также зафиксировала привлечение Западом подконтрольных НПО к попыткам дискредитации российского законодательства под прикрытием риторики о защите прав человека, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале рабочей группы.

Также 15 января глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарёв сообщил о выявлении многочисленных фактов препятствования выборам президента России со стороны иноагентов.

Центризбирком России ранее решил не звать наблюдателей из недружественных стран на выборы российского президента в марте.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.