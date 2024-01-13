На выборы президента России не пригласят наблюдателей из недружественных стран
- РИА Новости
Он рассказал, что уже были отправлены приглашения в другие государства для наблюдения за выборами. По его словам, ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам, а также в международные профильные отраслевые организации.
«Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — цитирует Андреева газета «Известия».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин потребовал обеспечить законность предстоящих президентских выборов в России.