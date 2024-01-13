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На выборы президента России не пригласят наблюдателей из недружественных стран

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Центризбирком России решил не звать наблюдателей из недружественных стран на выборы российского президента в марте. Об этом сообщил член Центризбиркома России Павел Андреев, который также отвечает за международное взаимодействие.
На выборы президента России не пригласят наблюдателей из недружественных стран
  • РИА Новости

Он рассказал, что уже были отправлены приглашения в другие государства для наблюдения за выборами. По его словам, ЦИК направляет приглашения только своим контрагентам — избирательным органам, а также в международные профильные отраслевые организации.

«Избирательные органы недружественных стран мы не приглашали», — цитирует Андреева газета «Известия».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин потребовал обеспечить законность предстоящих президентских выборов в России.

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