Путин потребовал обеспечить законность предстоящих президентских выборов в России
Об этом он заявил во время поздравления прокуроров с их профессиональным праздником.
«Обращаю внимание на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение... законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России», — сказал Путин.
Ранее президент России поздравил прокуроров с профессиональным праздником.
Также в ЦИК России отметили, что в избирательной кампании участвуют 11 человек.
При этом в МИД России заявили, что подготовка к выборам президента за рубежом сталкивается с препятствиями.