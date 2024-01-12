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Путин потребовал обеспечить законность предстоящих президентских выборов в России

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что прокуратура должна внимательно следить за соблюдением законности на предстоящих в России президентских выборах.

Об этом он заявил во время поздравления прокуроров с их профессиональным праздником.

«Обращаю внимание на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение... законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России», — сказал Путин.

Ранее президент России поздравил прокуроров с профессиональным праздником.

Также в ЦИК России отметили, что в избирательной кампании участвуют 11 человек.

При этом в МИД России заявили, что подготовка к выборам президента за рубежом сталкивается с препятствиями.

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