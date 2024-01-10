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МИД: подготовка к выборам президента за рубежом сталкивается с препятствиями

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Подготовка к предстоящим президентским выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями.
МИД: подготовка к выборам президента за рубежом сталкивается с препятствиями
  • РИА Новости

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

«Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Аскальдович отметил, что российская сторона будет делать всё возможное для обеспечения свободного волеизъявления россиян за рубежом.

Ранее стало известно, что в центральный избирательный штаб Владимира Путина ещё из 12 регионов России поступили подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера на президентских выборах 2024 года.

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