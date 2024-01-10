МИД: подготовка к выборам президента за рубежом сталкивается с препятствиями
- РИА Новости
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
«Подготовка к предстоящим выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями», — приводятся его слова на сайте ведомства.
Аскальдович отметил, что российская сторона будет делать всё возможное для обеспечения свободного волеизъявления россиян за рубежом.
Ранее стало известно, что в центральный избирательный штаб Владимира Путина ещё из 12 регионов России поступили подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера на президентских выборах 2024 года.