В избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 12 регионов России

В центральный избирательный штаб Владимира Путина ещё из 12 регионов России поступили подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера на президентских выборах 2024 года.

Уточняется, что речь идёт о республике Саха (Якутия) и Бурятии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской областях.

Все 89 регионов уже предоставили первые партии собранных подписей. Подсчёт и проверка документов продолжаются.

Ранее стало известно, что по всей России к настоящему моменту собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.