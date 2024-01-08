По всей России собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина

По всей России к настоящему моменту собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщила главный врач московской больницы №52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

«На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Путина более чем 1,3 млн подписей», — цитирует её ТАСС.

Лысенко добавила, что работа по сбору подписей продолжается.

Ранее народный артист России, сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.