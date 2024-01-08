По всей России собрано более 1,3 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом сообщила главный врач московской больницы №52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.
«На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Путина более чем 1,3 млн подписей», — цитирует её ТАСС.
Лысенко добавила, что работа по сбору подписей продолжается.
Ранее народный артист России, сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков заявил, что подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну.