Машков: подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну
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В ходе Международной выставки-форума «Россия» в рамках лектория от Российского общества «Знание» он отметил, что, работая в штабе, он много общается с разными людьми, которые приезжают поддержать кандидата.
Машков добавил, что испытывает радость, так как понимает, что это его единомышленники.
«Те, кто волнуется за наш огромный корабль под названием «Россия» и за его будущего капитана», — цитирует его ТАСС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих в марте выборах президента России.
По его словам, стратегия действующего президента России позволяет развиваться экономике, социальной сфере и инновациям.