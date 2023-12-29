Машков: подписи в поддержку Путина ставят те, кто переживает за страну

Люди, которые приходят ставить подпись в поддержку кандидата в президенты России, нынешнего российского лидера Владимира Путина, переживают за страну, заявил народный артист России, сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.

В ходе Международной выставки-форума «Россия» в рамках лектория от Российского общества «Знание» он отметил, что, работая в штабе, он много общается с разными людьми, которые приезжают поддержать кандидата.

Машков добавил, что испытывает радость, так как понимает, что это его единомышленники.

«Те, кто волнуется за наш огромный корабль под названием «Россия» и за его будущего капитана», — цитирует его ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Путина на предстоящих в марте выборах президента России.

По его словам, стратегия действующего президента России позволяет развиваться экономике, социальной сфере и инновациям.