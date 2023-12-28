Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России
- РИА Новости
Об этом Собянин проинформировал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что 28 декабря поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина на президентский пост.
«Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни, как никогда раньше, нам нужна стабильность», — заявил Собянин.
Он отметил, что стратегия действующего президента России позволяет развиваться экономике, социальной сфере и инновациям.
Собянин добавил, что при поддержке Путина Москва стала одним из лучших мегаполисов мира.
«И у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше», — заявил мэр столицы.
Ранее Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.