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Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

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Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента России.
Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России
  • РИА Новости

Об этом Собянин проинформировал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что 28 декабря поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина на президентский пост.

«Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни, как никогда раньше, нам нужна стабильность», — заявил Собянин.

Он отметил, что стратегия действующего президента России позволяет развиваться экономике, социальной сфере и инновациям.

Собянин добавил, что при поддержке Путина Москва стала одним из лучших мегаполисов мира.

«И у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше», — заявил мэр столицы.

Ранее Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.

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