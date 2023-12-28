Собянин поддержал кандидатуру Путина на выборах президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих в марте выборах президента России.

Об этом Собянин проинформировал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что 28 декабря поставил подпись в поддержку кандидатуры Путина на президентский пост.

«Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни, как никогда раньше, нам нужна стабильность», — заявил Собянин.

Он отметил, что стратегия действующего президента России позволяет развиваться экономике, социальной сфере и инновациям.

Собянин добавил, что при поддержке Путина Москва стала одним из лучших мегаполисов мира.

«И у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше», — заявил мэр столицы.

Ранее Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.