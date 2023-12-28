ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на выборах
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек», — заявила член ЦИК Наталья Бударина.
По итогам голосования постановление было принято единогласно.
Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.