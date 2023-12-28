RT в Telegram
Подпишись

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на выборах

Короткая ссылка
Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.
ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на выборах
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек», — заявила член ЦИК Наталья Бударина.

По итогам голосования постановление было принято единогласно.

Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить