ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина из 346 человек на выборах

Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.

Об этом пишет РИА Новости.

«Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек», — заявила член ЦИК Наталья Бударина.

По итогам голосования постановление было принято единогласно.

Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.