Памфилова: число претендентов в кандидаты в президенты России составило 33
- РИА Новости
Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Её слова приводит ТАСС.
По её словам, речь идёт о девяти претендентах от политических партий и 24 самовыдвиженцах.
Также она уточнила, что в ЦИК поступили документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев.
Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение, что дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на президентских выборах в России.
По словам Памфиловой, заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.