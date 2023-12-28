Памфилова: число претендентов в кандидаты в президенты России составило 33

Число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.

Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Её слова приводит ТАСС.

По её словам, речь идёт о девяти претендентах от политических партий и 24 самовыдвиженцах.

Также она уточнила, что в ЦИК поступили документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев.

Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение, что дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на президентских выборах в России.

По словам Памфиловой, заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.