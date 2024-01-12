Путин поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров с их профессиональным праздником.

Соответствующее видеообращение было опубликовано в Telegram-канале Кремля.

В своём поздравлении глава государства отметил, что на протяжении всей более чем трёхвековой истории этого ведомства прокуроры убедительно подтверждали своё особое предназначение в служении закону и Отечеству.

«И современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти», — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя.

Также российский лидер поздравил с праздником сотрудников органов безопасности.