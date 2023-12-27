Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя
Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля.
«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с праздником, Днём спасателя», — сказал президент.
В своём поздравлении российский лидер поблагодарил ведомство за обеспечение безопасности людей в новых регионах России и призвал спасателей и дальше без промедления решать возникающие там вопросы.
При этом Путин подчеркнул, что вклад МЧС в обеспечение безопасности страны растёт.
Ранее Путин поздравил с праздником сотрудников органов безопасности.