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ЦИК России: в избирательной кампании участвуют 11 человек

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В избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
ЦИК России: в избирательной кампании участвуют 11 человек
  • РИА Новости

«У нас 11 человек участвует в избирательной кампании... Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения — это вот те, кто участвует сейчас на данном этапе в избирательной кампании», — цитирует её РИА Новости.

Памфилова уточнила, что три кандидата — «полноценные, официально зарегистрированные»: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.

Ранее глава ЦИК России заявила, что чем успешнее пройдёт президентская кампания в России, тем страна будет сильнее.

При этом в СВР России отметили, что Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.

В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».

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