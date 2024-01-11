ЦИК России: в избирательной кампании участвуют 11 человек
- РИА Новости
«У нас 11 человек участвует в избирательной кампании... Восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения — это вот те, кто участвует сейчас на данном этапе в избирательной кампании», — цитирует её РИА Новости.
Памфилова уточнила, что три кандидата — «полноценные, официально зарегистрированные»: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ.
Ранее глава ЦИК России заявила, что чем успешнее пройдёт президентская кампания в России, тем страна будет сильнее.
При этом в СВР России отметили, что Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.
В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке».