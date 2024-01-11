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СВР: в США полагают, что российские стипендиаты могут стать пятой колонной

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В США полагают, что российские стипендиаты американских программ смогут стать стержнем пятой колонны при «должной обработке», заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России со ссылкой на её главу Сергея Нарышкина.
СВР: в США полагают, что российские стипендиаты могут стать пятой колонной
  • AP

Отмечается, что, по данным Госдепартамента, насчитывается более 80 тыс. российских стипендиатов американских программ — Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других.

«При «должной обработке», как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны»,  — приводит сообщение РИА Новости.

По словам Нарышкина, по мере приближения выборов в России в американских властных структурах «изобретают всё более изощрëнные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры».

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что чем успешнее пройдёт президентская кампания в России, тем страна будет сильнее.

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