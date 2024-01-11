СВР: США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России
- РИА Новости
Об этом информирует Служба внешней разведки России. Сообщение цитирует РИА Новости.
Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, по мере приближения выборов в России в американских властных структурах «изобретают всё более изощрённые способы незаконного вмешательства в демократические процедуры».
Отмечается, что США намерены активизировать работу с россиянами, которые являются выпускниками американских программ обмена.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что подготовка к предстоящим президентским выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что чем успешнее пройдёт президентская кампания в России, тем страна будет сильнее.