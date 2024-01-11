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СВР: США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России

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Соединённые Штаты в преддверии выборов президента России хватаются за малейшую возможность раскачки ситуации в России.
СВР: США хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в России
  • РИА Новости

Об этом информирует Служба внешней разведки России. Сообщение цитирует РИА Новости.

Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, по мере приближения выборов в России в американских властных структурах «изобретают всё более изощрённые способы незаконного вмешательства в демократические процедуры».

Отмечается, что США намерены активизировать работу с россиянами, которые являются выпускниками американских программ обмена.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что подготовка к предстоящим президентским выборам за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что чем успешнее пройдёт президентская кампания в России, тем страна будет сильнее.

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