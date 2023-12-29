Памфилова: чем успешнее пройдёт президентская кампания, тем страна будет сильнее
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«Чем успешнее пройдёт кампания для всех нас, тем сильнее мы будем. Каждый кандидат может действительно внести очень большую пользу... Поэтому успехов вам», — цитирует её ТАСС.
Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.
Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.