Памфилова: чем успешнее пройдёт президентская кампания, тем страна будет сильнее

Чем успешнее пройдёт президентская кампания в России, тем страна будет сильнее, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Чем успешнее пройдёт кампания для всех нас, тем сильнее мы будем. Каждый кандидат может действительно внести очень большую пользу... Поэтому успехов вам», — цитирует её ТАСС.

Ранее стало известно, что число претендентов на выдвижение в качестве кандидатов на президентские выборы в России, назначенные на март 2024 года, составило 33.

Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц российского лидера Владимира Путина на выборах президента, ими стали 346 человек.