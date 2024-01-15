Пискарёв сообщил о фактах препятствования выборам в России со стороны иноагентов

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил о выявлении многочисленных фактов препятствования выборам президента России со стороны иноагентов.

Как сообщается в Telegram-канале комиссии, в Госдуме прошло заседание мониторинговой группы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Пискарёв отметил, что иноагенты и представители иностранных организаций участвуют в деятельности, которая препятствует подготовке и проведению президентских выборов.

В частности, речь идёт о попытках повлиять на общественное мнение путём распространения дезинформации.

Также комиссия выявила факты предоставления неограниченному кругу лиц методических и агитационных материалов для дискредитации России и её избирательной системы, подстрекательства к созданию протестных групп в регионах и призывов к незаконным акциям.

Ранее сообщалось, что Центризбирком России решил не звать наблюдателей из недружественных стран на выборы российского президента в марте.