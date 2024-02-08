В Госдуме предложили увеличивать в 10 раз не оплаченные в срок штрафы иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил десятикратно повышать сумму штрафа для иностранных агентов, которые уклоняются от выполнения административного наказания за отсутствие маркировки. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть у RT.

В обращении законодатель отметил, что в течение 2022—2023 годов на лиц, исполняющих функцию иностранного агента, за отсутствие соответствующей маркировки было совокупно наложено административных штрафов на сумму порядка 1 млрд рублей.

При этом он подчеркнул, что многие физические лица, имеющие статус иностранного агента, в настоящее время проживают и ведут свою информационную деятельность за рубежом, игнорируют требования национального законодательства, уклоняются от уплаты наложенных штрафов.

В соответствии с КоАП России штраф за отсутствие соответствующей маркировки иностранного агента составляет: для физических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 20.25 вышеуказанного Кодекса, за уклонение от исполнения административного наказания, неуплату административного штрафа в срок сумма наложенного штрафа увеличивается в два раза, заметил Фёдоров.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 20.25 КоАП Российской Федерации в части введения нового положения об увеличении размера суммы наложенного штрафа в десять раз за неуплату административного штрафа в положенный законом срок лицом, выполняющим функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили запретить иностранным агентам собирать средства через российские краудфандинговые платформы.

Подробнее — в материале RT.