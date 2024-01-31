В Госдуме предложили запретить иноагентам совершать сбор средств в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить возможность иноагентов собирать средства на свою деятельность посредством коллективного сбора средств через российские онлайн-платформы. Копия письма на имя руководителя ФНС России Даниила Егорова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в соответствии с действующим законодательством физические лица, которые получают средства из иностранных источников, в том числе от граждан, правительственных и некоммерческих организаций, и занимаются политической деятельностью, направленной на оказание влияния на российское общество, признаются выполняющими функцию иностранного агента.

Как подчеркнул депутат, с начала специальной военной операции многие подобные персоны покинули национальную юрисдикцию и ведут свою деятельность, находясь в других странах, в том числе внесённых правительством России в реестр недружественных.

При этом данные лица, активно использующие антироссийские тезисы в своих выступлениях, по заявлению Хамзаева, в настоящее время привлекают в качестве спонсоров (финансовых доноров) и граждан России, осуществляя сбор средств через отечественные краудфандинговые платформы в интернете.

«В этой связи прошу вас обратить внимание на данную ситуацию, а также рассмотреть вопрос о возможной блокировке организации сбора денежных средств на деятельность иноагентов через отечественные краудфандинговые онлайн-платформы с граждан России», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуме предложили обязать иноагентов отчитываться о доходах и имуществе близких.

Подробнее — в материале RT.