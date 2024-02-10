Володин: депутаты считают нужным лишить иноагентов источников доходов в России
- РИА Новости
Депутатам поступают обращения с вопросом, почему на сайтах иноагентов до сих пор можно увидеть рекламу российских компаний, написал Володин в Telegram. Так, блогеры, действующие в интересах недружественных государств и «льющие грязь» на Россию, по-прежнему зарабатывают деньги на российских гражданах и на отечественных компаниях, отметил он.
По мнению Володина, это недопустимо. Сейчас в Государственной думе обсуждается законопроект, предполагающий запрет гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов и в их соцсетях, рассказал он.
«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — заключил председатель Госдумы.
Сейчас в стране действуют 569 иностранных агентов, отмечали в Министерстве юстиции России.