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Володин: депутаты считают нужным лишить иноагентов источников доходов в России

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Депутаты Госдумы считают, что иноагенты должны быть лишены всех источников доходов в России, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин: депутаты считают нужным лишить иноагентов источников доходов в России
  • РИА Новости

Депутатам поступают обращения с вопросом, почему на сайтах иноагентов до сих пор можно увидеть рекламу российских компаний, написал Володин в Telegram. Так, блогеры, действующие в интересах недружественных государств и «льющие грязь» на Россию, по-прежнему зарабатывают деньги на российских гражданах и на отечественных компаниях, отметил он.

По мнению Володина, это недопустимо. Сейчас в Государственной думе обсуждается законопроект, предполагающий запрет гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов и в их соцсетях, рассказал он.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — заключил председатель Госдумы.

Сейчас в стране действуют 569 иностранных агентов, отмечали в Министерстве юстиции России.

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