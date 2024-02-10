Проект о расширении списка нежелательных организаций внесут в Госдуму 12 февраля

Проект с поправками, предусматривающий возможность признавать нежелательными в России учреждённые иностранными государственными органами зарубежные организации, могут внести в Государственную думу 12 февраля.

Как заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв, деятельность таких организаций будет оцениваться с точки зрения соответствия ряду критериев.

Так, по словам Пискарёва, предлагается признавать нежелательной организацию, которая вмешивается во внутренние дела России, включая выборы, а также участвует в деятельности, представляющей угрозу безопасности и суверенитету страны.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников доходов в России.