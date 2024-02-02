«Уже 740 тыс. заявлений»: в ЦИК назвали число желающих дистанционно проголосовать на выборах президента

Проголосовать на предстоящих выборах президента России дистанционно уже изъявили желание 740 тыс. человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. При этом ещё около 160 тыс. заявлений подано на использование механизма «мобильного избирателя». На следующей неделе в Центризбиркоме рассчитывают досрочно завершить один из этапов избирательной кампании на выборах президента страны, утвердив кандидатуры всех претендентов на пост главы государства.

По меньшей мере 900 тыс. граждан России проголосуют на предстоящих президентских выборах, используя альтернативные возможности. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас подано уже 740 тыс. заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 тыс. заявлений подано на применение «мобильного избирателя», то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России», — цитирует её РИА Новости.

Она напомнила, что подать заявления можно через портал «Госуслуги», а также через МФЦ, территориальную избирательную комиссию.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. На данный момент Центризбирком зарегистрировал четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.

Утверждение кандидатов

Центральная избирательная комиссия на следующей неделе может принять вердикты по всем кандидатам на должность президента РФ, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Коллеги, давайте ориентироваться, что вполне возможно, что 7-го числа мы можем завершить этот этап избирательной кампании и по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут чисто соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем», — цитирует её РИА Новости.

Памфилова также заявила о «полной уверенности», что до конца текущей недели работа будет полностью завершена, а в понедельник об итогах проверки будут оповещены два кандидата: кандидат от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович и Борис Надеждин, выдвинутый от партии «Гражданская инициатива».

Ранее сообщалось, что у ЦИК возникли вопросы к подписям Надеждина и подсчёту их количества. При этом с просьбой о проверке его подписей в Генпрокуратуру РФ обратился общественник Виталий Бородин. По его словам, к сбору привлекали граждан, которые за одну «живую» подпись получали от 50 рублей.

Как отметил зампредседателя комиссии Николай Булаев, в подписных листах Малинковича и Надеждина «есть ошибки, которые вызывают удивление».

«Когда там какая-то неточность в написании, ЦИК по предложению рабочей группы, как правило, не учитывает, не засчитывает, а считает, что такое допустимо. Но когда мы видим десятки — и не один десяток — людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос о чистоплотности этических норм, которые используются в том числе сборщиками подписей. В какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен», — цитирует его ТАСС.

Извещения о недочётах также были направлены экоактивисту Анатолию Баташёву и блогеру Раде Русских. У них отсутствуют документы, подтверждающие факт оплаты изготовления подписных листов, протоколы об итогах сбора подписей избирателей и списки лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.

В подписях Бориса Надеждина обнаружены недочёты

Выбывшие кандидаты

2 февраля ЦИК России признала Ирину Свиридову, которую выдвигала Демократическая партия России, утратившей статус кандидата на должность президента России. Такое решение было принято в связи с непредставлением в установленный срок документов, необходимых для регистрации.

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При этом председатель Демократической партии России Александр Зорин указывал, что политическая сила решила поддержать действующего главу государства.

«Мы побывали в штабе Владимира Путина и передали наказы избирателей, их было несколько тысяч, но мы сформулировали и передали больше ста. Мы выразили поддержку, ДПР на следующих выборах поддержит кандидата Путина», — говорил он.

Кроме того, из президентской гонки вышел председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин, который также призвал граждан объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина.

«Мне понравились действия Путина. Я обращаю внимание, что на выборах 2018 года, когда я провозгласил русские выборы, что, я считаю, нужно делать, главное, кто меня услышал, был Владимир Владимирович Путин. Мы переделали Конституцию, внесли туда духовно-нравственные ценности, в 2022 году начали специальную военную операцию по денацификации Украины. Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», — сказал он в разговоре с RT.

Отказаться от дальнейшего участия в президентских выборах также решил основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов. По его словам, сделал он это из-за обнаружения зарубежного счёта, который он «не успел закрыть».