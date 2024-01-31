Богданов заявил, что снялся с выборов из-за открытого зарубежного счёта

Основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов заявил, что вышел из предвыборной президентской гонки из-за открытого зарубежного счёта.

«Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счёта, который я не успел закрыть», — цитирует его ТАСС.

Ранее зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что Богданов решил выйти из президентской гонки.

Также председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.

Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.