Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов
Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отдал в Центральную избирательную комиссию подписи в поддержку своей кандидатуры для участия в российских президентских выборах.
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