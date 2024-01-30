Выдвинутая на выборы президента от ДПР Свиридова не набрала нужное число подписей

Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

Об этом заявил лидер партии Александр Зорин.

Свиридовой необходимо было набрать не менее 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. — в одном субъекте.

«Демократическая партия России сообщает, что не будет представлять в ЦИК России подписи в поддержку выдвинутого ею кандидата Свиридовой Ирины Владимировны, поскольку необходимое количество (подписей. — RT)... в поддержку кандидата собрать не удалось», — цитирует ТАСС Зорина.

Он добавил, что партия на президентских выборах поддержит кандидата в президенты, действующего главу государства Владимира Путина.

Ранее председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.

Также Бабурин в беседе с RT рассказал о причинах снятия своей кандидатуры с президентских выборов.