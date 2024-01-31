Замглавы ЦИК: Андрей Богданов решил выйти из президентской гонки

Основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов, подавший сегодня документы в Центральную избирательную комиссию России, принял решение отказаться от дальнейшего участия в президентских выборах.

Об этом рассказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Он отметил, что 31 января у Богданова принимали документы в ЦИК.

По его словам, Богданов написал заявление о выходе из президентской кампании.

Ранее председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.

Также сообщалось, что претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.