Снявшийся с выборов Бабурин заявил о поддержке кандидатуры Путина

Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин, снявший свою кандидатуру с президентских выборов, призвал граждан объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина.

Как заявил политик, «нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом». По его словам, раздвоения патриотических сил быть не должно.

«Российский общенародный союз принял решение поддержать национального лидера Владимира Путина», — цитирует его РИА Новости.

30 января Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.