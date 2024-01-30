Снявшийся с выборов Бабурин заявил о поддержке кандидатуры Путина
- РИА Новости
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Как заявил политик, «нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом». По его словам, раздвоения патриотических сил быть не должно.
«Российский общенародный союз принял решение поддержать национального лидера Владимира Путина», — цитирует его РИА Новости.
30 января Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.