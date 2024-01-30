Бабурин объяснил решение снять свою кандидатуру с президентских выборов

Председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин в беседе с RT рассказал о причинах снятия своей кандидатуры с президентских выборов.

«Мне понравились действия Путина. Я обращаю внимание, что на выборах 2018 года, когда я провозгласил русские выборы, что, я считаю, нужно делать, главное, кто меня услышал, был Владимир Владимирович Путин. Мы переделали Конституцию, внесли туда духовно-нравственные ценности, в 2022 году начали специальную военную операцию по денацификации Украины. Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», — сказал он.

30 января Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Он сделал это сразу после того, как сдал в ЦИК подписи для регистрации.