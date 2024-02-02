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ЦИК России признала Свиридову утратившей статус кандидата на выборах президента

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Центральная избирательная комиссия России признала Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на президентских выборах в связи с непредоставлением в установленный срок необходимых для регистрации документов.
ЦИК России признала Свиридову утратившей статус кандидата на выборах президента
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

«ЦИК России признала Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на должность президента России», — говорится в сообщении.

Кандидатура Свиридовой была выдвинута Демократической партией России.

31 января в ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты.

Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.

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