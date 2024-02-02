ЦИК России признала Свиридову утратившей статус кандидата на выборах президента
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ЦИК.
«ЦИК России признала Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на должность президента России», — говорится в сообщении.
Кандидатура Свиридовой была выдвинута Демократической партией России.
31 января в ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты.
Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.