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В ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты

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Приём подписных листов Центральной избирательной комиссией России завершён. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
В ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты
  • РИА Новости

Документы необходимо было предоставить не позднее 18:00 31 января 2024 года, передаёт РИА Новости.

Ранее в Минцифры России заявили, что уже подано более 500 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на «Госуслугах».

По словам члена ЦИК Павла Андреева, граждане России, пребывающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании на выборах главы государства, посетив один из 276 организованных за пределами страны избирательных участков

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