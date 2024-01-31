В ЦИК сообщили о завершении приёма подписных листов от кандидатов в президенты

Приём подписных листов Центральной избирательной комиссией России завершён. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Документы необходимо было предоставить не позднее 18:00 31 января 2024 года, передаёт РИА Новости.

Ранее в Минцифры России заявили, что уже подано более 500 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на «Госуслугах».

По словам члена ЦИК Павла Андреева, граждане России, пребывающие за рубежом, смогут принять участие в голосовании на выборах главы государства, посетив один из 276 организованных за пределами страны избирательных участков.