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ЦИК направила Баташеву и Русских извещения о недостатках в их документах

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ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.
ЦИК направила Баташеву и Русских извещения о недостатках в их документах
  • РИА Новости

«В обоих случаях отсутствуют документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей избирателей, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

29 января действующий глава государства Владимир Путин был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. В ЦИК отметили, что кандидат предоставил 315 тыс. подписей в свою поддержку, из которых отобрано и проверено 60 тыс.

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