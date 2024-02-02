ЦИК направила Баташеву и Русских извещения о недостатках в их документах

ЦИК России направила Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами на должность президента страны.

«В обоих случаях отсутствуют документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей избирателей, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей», — говорится в сообщении ЦИК.

29 января действующий глава государства Владимир Путин был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. В ЦИК отметили, что кандидат предоставил 315 тыс. подписей в свою поддержку, из которых отобрано и проверено 60 тыс.