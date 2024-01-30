«Нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом»: Бабурин и Свиридова вышли из президентской гонки

От дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост президента РФ отказались выдвинутая Демократической партией России Ирина Свиридова и председатель Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Представители Свиридовой заявили, что передали больше ста собранных наказов в штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина, выразив поддержку действующему главе государства. Бабурин также поддержал кандидатуру Путина, отметив, что в условиях текущего противостояния с Западом следует объединяться. Эксперты назвали здравым решение обоих кандидатов, отметив важность консолидации в текущих условиях.

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвинутая Демократической партией России (ДПР) Ирина Свиридова во вторник, 30 января, отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост президента РФ.

Бабурин сдал в Центризбирком подписи для регистрации кандидатом, однако затем объявил об отказе от участия в выборах. Политик сообщил, что после собственной проверки документов, готовых к представлению в ЦИК, у него было более 102,6 тыс. подписей избирателей.

По его словам, Российский общенародный союз принял решение поддержать кандидатуру Владимира Путина, поскольку в условиях противостояния с Западом «нельзя дробить власть».

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«Раздвоения патриотических сил быть не должно... В обстановке ожесточённой войны Запада против России, крови, которую украинские нацисты проливают во многих городах и сёлах России, я принимаю, возможно, самое непростое решение в своей жизни. Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента России», — приводит его слова РИА Новости.

Сергей Бабурин призвал всех объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина. Кроме того, он обозначил несколько наказов: завершить успехом денацификацию и демилитаризацию Украины, принять продуманные комплексные меры по восстановлению социального и политического единства многонационального русского народа, не останавливаться в защите русского мира, а также продолжить глубокую конституционную реформу.

В беседе с RT политик отметил, что положительно оценивает действия нынешнего главы государства.

«Я обращаю внимание, что на выборах 2018 года, когда я провозгласил русские выборы, что, я считаю, нужно делать, главное, кто меня услышал, был Владимир Владимирович Путин. Мы переделали Конституцию, внесли туда духовно-нравственные ценности, в 2022 году начали специальную военную операцию по денацификации Украины. Я настолько поддерживаю президента, что решил поддерживать его не за кулисами, а публично», — сказал он.

В свою очередь, председатель Демократической партии России Александр Зорин пояснил, что кандидат от ДПР не смогла собрать необходимое количество подписей, а политическая сила решила поддержать на предстоящих выборах действующего президента.

«Чтобы не отвлекать ресурс Центризбиркома и других государственных ведомств, мы подписи сдавать не будем, — заявил Зорин в комментарии РИА Новости. — С утра мы побывали в штабе Владимира Путина и передали наказы избирателей, их было несколько тысяч, но мы сформулировали и передали больше ста. Мы выразили поддержку, ДПР на следующих выборах поддержит кандидата Путина».

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с RT назвал решение Свиридовой и Бабурина выйти из президентской гонки абсолютно здравым и честным.

«Здравые политики принимают правильные решения. Сейчас тяжёлое для страны время и нужно поддержать того человека, который взял на себя это бремя, бремя борьбы за идентичность России, за сохранение России», — сказал Михайлов.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова отметила, что кандидаты с чисто технической точки зрения приняли здравое решение, хотя не все люди, отдавшие свои подписи за Бабурина, могут оценить его шаг.

«Политически для страны в целом — решение мудрое, которое вновь обращает внимание отдельных избирателей на необходимость консолидации в условиях глобального противостояния», — сказала собеседница RT.

Встреча доверенных лиц Путина

Также 30 января в Москве состоялась встреча доверенных лиц Владимира Путина. Собравшиеся обсудили наказы, которые поступали к ним в последнее время.

Как заявила сопредседатель избирательного штаба Путина, главный врач ГКБ №52 города Москвы Марьяна Лысенко, участники встречи собрали огромное количество наказов людей со всей страны, которые хотят что-то предложить.

«Здесь вообще собралось огромное количество неравнодушных людей, которые готовы что-то менять, которые понимают, какой сейчас сложный этап у нашей Родины», — сказала она.

Накануне Центральная избирательная комиссия России сообщила о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента страны, которые пройдут 15—17 марта 2024 года. Уточнялось, что кандидат представил в ЦИК 315 тыс. подписей в свою поддержку, из которых было отобрано и проверено 60 тыс. Недействительной была признана 91 подпись (0,15% от выборки).

Кроме того, в понедельник ЦИК зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц Путина, в которую вошли 198 человек.