Подано 315 тысяч подписей: ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на президентских выборах

Действующий глава государства Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата на выборах президента, которые состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. В ЦИК отметили, что кандидат предоставил 315 тыс. подписей в свою поддержку, из которых отобрано и проверено 60 тыс. Наряду с этим зарегистрирована вторая часть списка доверенных лиц Путина, в которую вошли 198 человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Сообщается, что кандидат представил в ЦИК России 315 тыс. подписей в свою поддержку, из которых отобрано и проверено 60 тыс.

«Недействительными признаны 91, или 0,15% подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 314 909, что является достаточным для регистрации кандидата», — говорится в постановлении ЦИК.

В результате комиссия постановила зарегистрировать Путина в качестве кандидата на должность президента и выдать ему удостоверение о регистрации установленного образца.

Наряду с этим ЦИК зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц Путина, в которую вошли 198 человек. Среди них командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов, певцы Надежда Бабкина и Олег Газманов, актёр Сергей Гармаш, телеведущий Дмитрий Губерниев, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, глава «Газпрома» Алексей Миллер и другие лица.

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В первую часть списка доверенных лиц Путина вошли 346 человек. Этот документ был зарегистрирован 28 декабря 2023 года.

В штабе Владимира Путина заявили, что после его регистрации Центризбиркомом начинают активную агитационную кампанию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба, каждый российский регион будет выстраивать собственную кампанию.

К настоящему времени ЦИК зарегистрировала трёх кандидатов в президенты, среди которых Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от КПРФ. Ещё пять выдвиженцев от непарламентских политических партий должны до 31 января представить ЦИК не менее 100 тыс. подписей.

Путин относится к числу самовыдвиженцев. Кроме действующего президента, самовыдвиженцами на предстоящих выборах выступают ещё два кандидата: Рада Русских и Анатолий Баташев.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 29 января заявила, что второй этап информирования избирателей в рамках президентской кампании стартует с наружной рекламы с новым слоганом предстоящих выборов.

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«Я бы хотела первым делом представить слоган предстоящих выборов президента: «Вместе мы сила — голосуем за Россию». У каждого есть право и возможность ознакомиться с теми кандидатами, которых мы зарегистрировали, и выбрать того, кто в большей степени отвечает запросам избирателей», — приводит слова Памфиловой РИА Новости.

Глава ЦИК призвала россиян серьёзно отнестись к избирательной кампании, прийти на выборы и показать свою гражданскую зрелость.

В МИД России ранее заявили, что ведомство проводит рассылку приглашений для участия иностранных представителей в качестве наблюдателей за выборами. Министерство также оказывает содействие в подборе кандидатур и направлении приглашений наблюдателям, направляемым по линии Федерального собрания РФ, а также самостоятельно приглашает наблюдателей, в том числе из недружественных стран.

В таких государствах также будут открыты избирательные участки, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, в ряде стран участки будут открываться за пределами столиц, в местах компактного проживания сограждан, в том числе на крупных площадках российских экономических операторов.