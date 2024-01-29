Памфилова: на онлайн-голосование на выборах президента уже подано 10 тысяч заявок

На онлайн-голосование на выборах президента России на данный момент подано 10 тыс. заявок. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«С полуночи уже (сдвинулось. — RT) на утро, сейчас уже этот процесс, я думаю, ушёл вперёд… уже было 12,5 тыс. заявлений, из них 10 тыс. — это на электронное дистанционное голосование», — сказала она.

Памфилова подчеркнула, что около 2,5 тыс. заявок подано для участия в голосовании по месту нахождения через «Мобильный избиратель».

Процесс приёма заявок на участие в дистанционном электронном голосовании начался в 00:00 29 января и продлится до 11 марта.

Ранее стало известно, что ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России.