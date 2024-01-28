ЦИК России рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента

ЦИК 29 января рассмотрит вопрос о регистрации Владимира Путина кандидатом на должность президента России.

Об этом ЦИК сообщает на своём сайте.

«О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — сказано в проекте повестки дня заседания.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отдал в Центральную избирательную комиссию подписи в поддержку своей кандидатуры для участия в российских президентских выборах.

24 января председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ЦИК направила приглашения для наблюдения за ходом выборов президента России в 95 стран мира.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.