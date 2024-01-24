Памфилова: ЦИК направила приглашения на выборы президента России в 95 стран
- РИА Новости
По словам Памфиловой, приглашения были направлены национальным избирательным комиссиям — организаторам выборов на основе двусторонних соглашений.
«Судя по тому, как активно идёт процесс, положительный отклик, мы ощущаем и наблюдаем на себе очень высокий интерес к предстоящим выборам президента», — приводит слова Памфиловой ТАСС.
Помимо этого, в ходе заседания комиссии Памфилова отметила, что на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций.