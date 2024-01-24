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Памфилова: ЦИК направила приглашения на выборы президента России в 95 стран

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Центральная избирательная комиссия России направила приглашения для наблюдения за ходом выборов президента России в 95 стран мира. Как сообщила на заседании комиссии её председатель Элла Памфилова, ожидается визит от 500 до 1 тыс. наблюдателей.
Памфилова: ЦИК направила приглашения на выборы президента России в 95 стран
  • РИА Новости

По словам Памфиловой, приглашения были направлены национальным избирательным комиссиям — организаторам выборов на основе двусторонних соглашений.

«Судя по тому, как активно идёт процесс, положительный отклик, мы ощущаем и наблюдаем на себе очень высокий интерес к предстоящим выборам президента», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Помимо этого, в ходе заседания комиссии Памфилова отметила, что на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций.

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