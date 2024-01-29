В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина

В Центральной избирательной комиссии заявили, что из 60 тыс. подписей, представленных за действующего президента России и кандидата на пост главы страны Владимира Путина, недействительной была признана 91 подпись.

РИА Новости

Об этом сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина. «Для регистрации на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было представлено 315 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей. Недействительной была признана 91, или 0,15% подписей», — отмечается в заявлении. Ранее ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента.