В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина
- РИА Новости
Об этом сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина.
«Для регистрации на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было представлено 315 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей. Недействительной была признана 91, или 0,15% подписей», — отмечается в заявлении.
Ранее ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента.