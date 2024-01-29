RT в Telegram
Подпишись

В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина

Короткая ссылка
В Центральной избирательной комиссии заявили, что из 60 тыс. подписей, представленных за действующего президента России и кандидата на пост главы страны Владимира Путина, недействительной была признана 91 подпись.
В ЦИК признали недействительной 91 подпись из 60 тысяч в поддержку Путина
  • РИА Новости

Об этом сообщила секретарь ЦИК России Наталья Бударина.

«Для регистрации на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было представлено 315 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей. Недействительной была признана 91, или 0,15% подписей», — отмечается в заявлении.

Ранее ЦИК России зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить