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ЦИК: видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 регионах России

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента 2024 года будет организовано во всех 89 российских регионах.
ЦИК: видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 регионах России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания ЦИК.

«Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 субъектах Российской Федерации», — цитирует Булаева РИА Новости.

Он добавил, что в новых регионах России ЦИК испытывает технические проблемы с организацией видеонаблюдения, поэтому проводит видеонаблюдение там в тестовом режиме.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций.

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