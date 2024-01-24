ЦИК: видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 регионах России
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания ЦИК.
«Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 субъектах Российской Федерации», — цитирует Булаева РИА Новости.
Он добавил, что в новых регионах России ЦИК испытывает технические проблемы с организацией видеонаблюдения, поэтому проводит видеонаблюдение там в тестовом режиме.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций.