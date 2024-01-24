ЦИК: видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 регионах России

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента 2024 года будет организовано во всех 89 российских регионах.

Об этом он сказал в ходе заседания ЦИК.

«Видеонаблюдение на выборах президента будет во всех 89 субъектах Российской Федерации», — цитирует Булаева РИА Новости.

Он добавил, что в новых регионах России ЦИК испытывает технические проблемы с организацией видеонаблюдения, поэтому проводит видеонаблюдение там в тестовом режиме.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций.