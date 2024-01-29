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ЦИК зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц Путина

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ЦИК зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты России на предстоящих выборах Владимира Путина.
ЦИК зарегистрировала вторую часть списка доверенных лиц Путина
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Во вторую часть списка вошли 198 человек. 

Первая часть списка, состоящая из 346 человек, была представлена 28 декабря.

Всего зарегистрированы 544 доверенных лица кандидата Путина.

29 января Центризбирком России зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства, назначенных на март 2024 года.

Путин стал четвёртым зарегистрированным кандидатом на предстоящих президентских выборах. 

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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