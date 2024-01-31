Генпрокуратуру России просят проверить сведения об оплате подписей за Бориса Надеждина

В Генпрокуратуру поступило обращение общественника Виталия Бородина с просьбой проверить обстоятельства сбора подписей в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. В случае подтверждения фактов покупки голосов в поддержку выдвижения Надеждина Бородин просит принять меры прокурорского реагирования.

В направленном на имя генерального прокурора России Игоря Краснова обращении, с которым ознакомился RT, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщает, что доверенные лица возглавляемой им организации посетили в Москве одну из точек сбора подписей за Бориса Надеждина на Фурмановской улице.

По словам Бородина, общественники выяснили, что, помимо волонтёров, к сбору подписей привлекаются граждане, заинтересованные финансово. При этом за одну «живую» подпись им выплачивается 50 рублей.

Бородин также обращает внимание надзорного ведомства на то, что в социальных сетях распространяются видео, на которых некий молодой человек признаётся, что за час пребывания в очереди в штаб Надеждина также выплачивается вознаграждение — 350 рублей.

Глава ФПБК просит Генпрокуратуру России провести проверку этой информации на предмет возможного нарушения законодательства страны о президентских выборах.

Как сообщал RT, ранее Виталий Бородинобращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить источники финансирования политической активности Бориса Надеждина.