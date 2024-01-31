Генпрокуратуру России просят проверить сведения об оплате подписей за Бориса Надеждина
- РИА Новости
В направленном на имя генерального прокурора России Игоря Краснова обращении, с которым ознакомился RT, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщает, что доверенные лица возглавляемой им организации посетили в Москве одну из точек сбора подписей за Бориса Надеждина на Фурмановской улице.
По словам Бородина, общественники выяснили, что, помимо волонтёров, к сбору подписей привлекаются граждане, заинтересованные финансово. При этом за одну «живую» подпись им выплачивается 50 рублей.
Бородин также обращает внимание надзорного ведомства на то, что в социальных сетях распространяются видео, на которых некий молодой человек признаётся, что за час пребывания в очереди в штаб Надеждина также выплачивается вознаграждение — 350 рублей.
Глава ФПБК просит Генпрокуратуру России провести проверку этой информации на предмет возможного нарушения законодательства страны о президентских выборах.
Как сообщал RT, ранее Виталий Бородинобращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить источники финансирования политической активности Бориса Надеждина.